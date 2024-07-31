The post Высокопоставленные иранские официальные лица в настоящее время присутствуют на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности в резиденции Верховного лидера, событие, которое происходит во время чрезвычайных обстоятельств.
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