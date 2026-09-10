Установка и подключение электрокарниза: что важно знать

Автоматические шторы удобны не только в просторных домах с панорамным остеклением. Они хорошо подходят и для обычных квартир, особенно если используются тяжелые портьеры или высокие оконные проемы.
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