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Poejka

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Установка и подключение электрокарниза: что важно знать

Установка и подключение электрокарниза: что важно знать

Автоматические шторы удобны не только в просторных домах с панорамным остеклением. Они хорошо подходят и для обычных квартир, особенно если используются тяжелые портьеры или высокие оконные проемы.

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