В Калуге задержали 23-летнего мужчину за поиск наркотической закладки

23-летний житель Калуги пытался достать закладку с наркотиками, но был задержан патрулём Росгвардии и передан в полициюПатруль вневедомственной охраны Росгвардии в Калуге обратил внимание на человека, копавшегося в земле под кустами, хотя он уже явно вырос из "лопаточно-ведерочного" возраста.
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