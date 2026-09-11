В Калуге задержали 23-летнего мужчину за поиск наркотической закладки

23-летний житель Калуги пытался достать закладку с наркотиками, но был задержан патрулём Росгвардии и передан в полициюПатруль вневедомственной охраны Росгвардии в Калуге обратил внимание на человека, копавшегося в земле под кустами, хотя он уже явно вырос из "лопаточно-ведерочного" возраста.