Названы районы Москвы и Подмосковья, в которых жилье дешевеет

За прошлый год в Москве несколько снизились цены на вторичку в Центральном административном округе (ЦАО), а также в спальных районах Марфино, Капотня и Савелки, рассказал руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов в беседе с «Праймом».