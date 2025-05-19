Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Депортация, как мера народосбережения

Депортация, как мера народосбережения

Когда речь заходит о массовых депортациях, то внезапно оказывается, что все они были исключительно "сталинскими" и затевались "кровавым тираном" непременно для того, чтобы поиздеваться над беззащитными мирными людьми, а лучше вообще, чтобы загеноцидить всех свободолюбивых граждан вместе с их детьми и стариками только за то, что они не смогли или не захотели вписаться в тот социализм, который он строил, а, как оказалось, строил-то он тотальный ГУЛАГ, об этом нам теперь уже со школьной скамьи вещает покойный Солженицин и прочие радетели за либеральные ценности.

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