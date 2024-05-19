Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Сначала отформатируем ваш вопрос, ведь правильная постановка вопроса — уже половина ответа. Что подразумевается под словосочетаниями «преодоление земного притяжения» и «покинуть такую планету»? Так можно сказать про покидание поверхности планеты с выходом на орбиту вокруг нее.