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Тульские новости

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Надзорные органы выявили нарушения на тульском предприятии

Надзорные органы выявили нарушения на тульском предприятии

Прокуратура оштрафовала «Алексинский кирпич» за отсутствие контроля за выбросами.Прокуратура оштрафовала «Алексинский кирпич» за отсутствие контроля за выбросами.

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