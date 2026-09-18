Надзорные органы выявили нарушения на тульском предприятии

Прокуратура оштрафовала «Алексинский кирпич» за отсутствие контроля за выбросами.Прокуратура оштрафовала «Алексинский кирпич» за отсутствие контроля за выбросами.
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