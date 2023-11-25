Антимонопольные регуляторы ЕС, Франции и Китая собирают информацию о деятел...

Антимонопольные регуляторы ЕС, Франции и Китая собирают информацию о деятельности NVIDIAАмериканский разработчик графических процессоров NVIDIA сообщил, что получил запросы на предоставление информации от регуляторов из Европейского союза, Китая и Франции, связанные с его графическими ускорителями, пишет Reuters.