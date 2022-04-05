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Что такое один гол! «Сити» против «Атлетико», вся битва в четвертьфинале ЛЧ ещё впереди

Что такое один гол! «Сити» против «Атлетико», вся битва в четвертьфинале ЛЧ ещё впереди

«Манчестер Сити» взял верх над «Атлетико» со счётом 1:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и сделал небольшой, но всё же шаг вперёд на пути к полуфиналу.

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