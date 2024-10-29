Постпред Баддура: обсуждается много вариантов по Ливану, но Израиль пока не готов

Постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура заявил в интервью РИА Новости, что множество вариантов обсуждается по урегулированию конфликта в Ливане, однако на данный момент Израиль, похоже, не склонен к каким-либо компромиссам.