Постпред Баддура: обсуждается много вариантов по Ливану, но Израиль пока не готов

Постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура заявил в интервью РИА Новости, что множество вариантов обсуждается по урегулированию конфликта в Ливане, однако на данный момент Израиль, похоже, не склонен к каким-либо компромиссам.
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