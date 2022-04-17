Во всём виноват безработный муж: Лера Кудрявцева не скрывает финансовых сложностей

Сегодня для Леры Кудрявцевой наступили сложные времена. Знаменитая телеведущая должна в одиночку содержать семью, пока её безработный муж наслаждается жизнью.
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