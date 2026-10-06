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ЮНИСЕФ: от Эль-Ниньо в 2026 году пострадают более 347 млн детей

ЮНИСЕФ: от Эль-Ниньо в 2026 году пострадают более 347 млн детей

В зону влияния климатического явления Эль-Ниньо до конца 2026 года попадут более 347 миллионов детей в 100 странах мира.

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