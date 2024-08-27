Сторонника РДК* заподозрили в том, что планировал совершить теракт в Москве

В Москве расследуется дело о подготовке теракта, возбужденное в отношении 27-летнего сторонника запрещенной в России организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*, запрещенная в России организация) .
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