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В Краснодарском крае полиция задержала мужчину, который ранил женщину ножом

В Краснодарском крае полиция задержала мужчину, который ранил женщину ножом

Мужчина напал на женщину с ножом в станице Елизаветинской Краснодарского края. Как рассказали 360.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника удалось задержать.

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