Инфляция в России в 2024 году достигла 9,52%: санкции и курс рубля повлияли

Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%, превысив прогнозы Центрального банка. Эксперты связывают это с увеличенным спросом на импорт и ослаблением рубля из-за санкций, что создало трудности с переводами экспортных платежей и повысило спрос на валюту.