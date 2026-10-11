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Газета.ру

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В Якутске 16-летняя девочка каталась с подругой на такси и угнала машину

В Якутске 16-летняя девочка каталась с подругой на такси и угнала машину

В Якутске 16-летняя школьница угнала автомобиль у таксиста. Об этом сообщает УМВД по республике. Инцидент произошел после поездки двух девушек до магазина.

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