Автоматические винтовки конца XIX – начала ХХ века: вполне работоспособный «Мадсен-Расмуссен» Винтовка Мадсена-Расмуссена М1888 со штыком.
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Автоматические винтовки конца XIX – начала ХХ века: вполне работоспособный «Мадсен-Расмуссен» Винтовка Мадсена-Расмуссена М1888 со штыком.
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