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Задержаны напавшие на Крокус Сити Холл
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Президент РФ разрешил возмездие Пора начать выполнение типа скрипачей Некоторые особо одаренные, типа Данилова, сами лезут в петлю
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17 час.
И
Искандер
Шурик, это из-за того, что ТЫ ни хера не работаешь, а только дурь в инет вываливаешь, в Россию набилось столько азиатской сволочи?
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16 час.
А
АА
Ты пойдешь, в добровольно-принудительном.. подожди, дай только вернуться...
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14 час.
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