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Почему август 2026 года станет испытанием для всей страны: мой анализ нового прогноза погоды

Почему август 2026 года станет испытанием для всей страны: мой анализ нового прогноза погоды

Честно говоря, когда я впервые увидела обновленные сводки, то не поверила своим глазам. Мы привыкли, что последний месяц лета — это время размеренного отдыха, бархатного тепла и плавного перехода к осени.

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