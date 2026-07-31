Почему август 2026 года станет испытанием для всей страны: мой анализ нового прогноза погоды

Честно говоря, когда я впервые увидела обновленные сводки, то не поверила своим глазам. Мы привыкли, что последний месяц лета — это время размеренного отдыха, бархатного тепла и плавного перехода к осени.
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