Зимой пострадают многие украинцы, а у Запада нет денег на помощь, которую решил гарантировать канцлер Германии Фридрих Мерц, заявил полковник Армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.