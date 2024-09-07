Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новую линию метро Москвы

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новую линию метро. Старт первому участку Троицкой линии был дан в формате видеоконференции из концертного зале "Зарядье", где началось торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.
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