Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новую линию метро Москвы

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новую линию метро. Старт первому участку Троицкой линии был дан в формате видеоконференции из концертного зале "Зарядье", где началось торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.