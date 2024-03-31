Мать террориста Фаридуни* рассказала омерзительную правду о сыне. Преступник напавший на "Крокус" оказался любителем мальчиков.

Надежда Минаева СРОЧНО! Прекратить неконтролируемый завоз мигрантов в РФ! Никаких семей мигрантов в РФ! Никпких соц.пособий мигрантам за счет российских налогоплательщтков! Работа мигрантам - только по срочному контракту - отработал и уехал! Контроль за работой и нахождением мигрантов в РФ - за счет принимающей стороны - компании-работодателя!

Надежда Минаева Правительство Таджикистана/таджикская диаспора ДОЛЖНЫ на весь мир принести извинения за деяния своих сородичей!