Сегодня 376 прочитали Мать одного из террористов устроивших бойню 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Шамсиддина Фаридуни*, неожиданно отреклась от своего сына и рассказала широкой общественности весьма интересные факты из его биографии.
Мать террориста Фаридуни* рассказала омерзительную правду о сыне. Преступник напавший на "Крокус" оказался любителем мальчиков.
Комментарии
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Надежда Минаева
СРОЧНО! Прекратить неконтролируемый завоз мигрантов в РФ! Никаких семей мигрантов в РФ! Никпких соц.пособий мигрантам за счет российских налогоплательщтков! Работа мигрантам - только по срочному контракту - отработал и уехал! Контроль за работой и нахождением мигрантов в РФ - за счет принимающей стороны - компании-работодателя!
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13 час.
Надежда Минаева
Правительство Таджикистана/таджикская диаспора ДОЛЖНЫ на весь мир принести извинения за деяния своих сородичей!
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13 час.
Надежда Минаева
Когда и в каком обьеме правительство Таджикистана/ таджикская диаспора оплатят мед.лечение пострадавших в теракте, а также выплатят компенмацию на погребение родственникам погибших людей?
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13 час.
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