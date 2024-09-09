БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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«Молодёжный» поезд в метро курсирует через «Савеловскую», «Дмитровскую» и «Тимирязевскую»

Тематические поезда запускают в столице уже более полувека. Они не только украшают московское метро, но и знакомят пассажиров с образовательными проектами, подвигами соотечественников и даже с правилами безопасного поведения в сети.

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