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Славянская доктрина

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В офисе премьера Великобритании отреагировали на данные об ударах по России Storm Shadow

В офисе премьера Великобритании отреагировали на данные об ударах по России Storm Shadow

В офисе премьера Великобритании отреагировали на данные об ударах по России Storm Shadow Официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал комментировать появившиеся в СМИ данные об ударах по российской территории британскими ракетами Storm Shadow.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
В Европе перевелись адекватные политики и чиновники, сборище даунов, олигофренов, дебилов, сексуальных извращенцев и т.д. Нормальные и здравомыслящие люди превратилась и представляют  палату  сумасшедших. «Россия останется одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка&quot;... Даже интересно стало каким образом  мы ухитрились  угрожать их безопасности  хотя бы за последние 100 лет?? Неужели тем, что разгромили  фашистскую Германию и позволили всем странам Европы вылезти из под  фашистской Германии и стать самостоятельными государствами?  Хотя.. Что толку было их освобождать если они через  4 года добровольно  залезли в экономическое ярмо  Германии. Да ещё под присмотром США. Образовался гадюшник неадекватных, недееспособных, безответственных политиков и чиновников….
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