Глава европейской дипломатии Кая Каллас критикует инициативу США по урегулированию украинского конфликта, что, по сути, демонстрирует её стремление разрушить Украину, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
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