Мировое обозрение

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Экс-советник Трампа заявил об участии в попытках сменить власть в других странах мира

Экс-советник Трампа заявил об участии в попытках сменить власть в других странах мира

Джон Болтон Он сказал, что помогал планировать государственные перевороты Бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался в эфире CNN, что помогал проектировать попытки смены власти в зарубежных странах.

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