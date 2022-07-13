Экс-советник Трампа заявил об участии в попытках сменить власть в других странах мира

Джон Болтон Он сказал, что помогал планировать государственные перевороты Бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался в эфире CNN, что помогал проектировать попытки смены власти в зарубежных странах.
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