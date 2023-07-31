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Светлов о правиле 3 секунд за воротами: «Это актуально после перехода на маленькие площадки. Они диктуют максимально быстрый вывод шайбы из своей зоны»

Лига ввела запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. При первом нарушении последует устное предупреждение, при втором – малый штраф.

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