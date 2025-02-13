Бербок призвала не забывать ЕС и Украину после разговора Путина и Трампа

Глава МИД Германии Анналена Бербок, испугавшись состоявшегося телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, призвала не забывать про Европу и Украину.
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