Совершив очередной прорыв в переговорах о прекращении конфликта на Украине, администрация Трампа сделала предложение, которое, в отличие от воинственной риторики, доминировавшей до сих пор, выглядит более реалистичным.
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