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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» ведет 2-0 в серии с «Тампой». «Лайтнинг» пропустили 8 голов дома в двух матчах

Сегодня «пантеры» выиграли у «Лайтнинг» в гостях со счетом 2:0, ранее – со счетом 6:2. Таким образом, в двух домашних матчах «Тампа» пропустила 8 шайб.

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