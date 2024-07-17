Археологи раскопали уникальные фарфоровые предметы XIX века на Таганке

Археологи обнаружили фарфоровые артефакты XIX века в Таганском районе Москвы. Во время археологических работы были найдены блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышка от помадной баночки доктора Швейкерта.
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