Нетаньяху извинился за упрек в адрес служб безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 октября извинился за свой пост в соцсети X (бывшей Twitter), в котором он указал на то, что службы безопасности страны не предупредили о возможном нападении палестинского движения ХАМАС 7 октября.
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