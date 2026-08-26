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Ripple может изменить использование резервов XRP: что обнаружили в документах ETF

Ripple может изменить использование резервов XRP: что обнаружили в документах ETF

В неожиданном повороте событий XRP сообщество охвачено дебатами после раскрытия информации в регистрационных документах Cryptex Digital Market Cap ETF, представленных в США комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

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