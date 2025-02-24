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Нереальная реальность. Что происходит в районе ЛНР, которому помогает Алтайский край

Нереальная реальность. Что происходит в районе ЛНР, которому помогает Алтайский край

Сколько лет понадобится полностью восстановить Славяносербский район, рассказал помощник губернатора Алтайского края Юрий Проскурин Уже третий год под опекой Алтайского края находится Славяносербский район Луганской Народной Республики.

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