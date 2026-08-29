Заламывают некоторые моралисты тут из числа иноагентовти релокантов руки по украинцам, которых бандеровские твари фактически взяли в заложники, разместив вплотную к жилому лому склад с боеприпасами.
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