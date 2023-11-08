В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

Дети не должны страдать ни при каких конфликтах взрослых. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на действия полиции, которая после проверки частного детсада Smile Fish в Москве забрала его воспитанников в отделение, депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Олег Леонов.