Президент Грузии обвинила правительство в атаке на Конституцию

С

Станислава

Грузины, в каком грязном борделе гейропы вы нашли эту страшную на рожу проститутку салому, Похоже её с детства имели на соломе, Где же ваша грузинская гордость, пропили или вам удобно стоять в интересной позе? Интересно она хоть знает что такое конституция, или она привыкла к правилам сутенёров в борделе?