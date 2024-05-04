Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что правительство закавказской республики атаковало Конституцию, в которой указан проевропейский политический курс.
Президент Грузии обвинила правительство в атаке на Конституцию
Комментарии
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С
Станислава
Грузины, в каком грязном борделе гейропы вы нашли эту страшную на рожу проститутку салому, Похоже её с детства имели на соломе, Где же ваша грузинская гордость, пропили или вам удобно стоять в интересной позе? Интересно она хоть знает что такое конституция, или она привыкла к правилам сутенёров в борделе?
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