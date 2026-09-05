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Царьград

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"Никто не знает": Плющенко сделал признание. Молчал 16 лет

"Никто не знает": Плющенко сделал признание. Молчал 16 лет

Евгений Плющенко сделал признание, рассказав историю, о которой молчал 16 лет: "Никто не знает". Он поделился, что тяжело переживал второе место на Олимпиаде в Ванкувере.

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