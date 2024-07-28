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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Собака до суда довела

Президент благотворительного фонда «Рекс» подала в суд на главу Прионежского района и выиграла егоАлабай по кличке Мира Текст: Марина Бедорфас Судебный спор, который рассматривал Прионежский районный суд, возник из-за собаки породы алабай по кличке Габи-Мира.

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