Известный актер, участник «Квартета И» и болельщик «Динамо» Камиль Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.
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