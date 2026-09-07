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Камиль Ларин — о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Увидел команду, которая может быть чемпионом»

Известный актер, участник «Квартета И» и болельщик «Динамо» Камиль Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

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