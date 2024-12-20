Указ принят – в школу будут принимать только после экзамена: как решили защитить русских детей от мигрантов Ольга БезродняяВ России депутаты взялись серьезно за миграционную политику и для защиты русских детей ввели правило, обязывающее всем поступающим в школу сдавать тест на знание русского языка.
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