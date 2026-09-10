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Воронежские новости

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Дома, дворец культуры, техникум и ЛЭП повреждены в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области

Дома, дворец культуры, техникум и ЛЭП повреждены в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области

В городском округе из-за падения обломков беспилотника огонь уничтожил жилой дом. Помимо этого, повреждены окна техникума, входная дверь дворца культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, автобус и легковой автомобиль.

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