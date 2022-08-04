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Глава администрации Херсонской области временно ушел с поста по состоянию здоровья

Глава администрации Херсонской области временно ушел с поста по состоянию здоровья

Руководитель администрации Херсонской области Владимир Сальдо в четверг ,4 августа, сообщил, что по настоянию врачей пройдет медицинское обследование, его обязанности временно будет исполнять председатель регионального правительства Сергей Елисеев.

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