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Аргентина – Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция начнется в 13:00

Сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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