Украина согласилась на наносить удары по объектам ТЭК в России, заявил Трамп

Рост цен на дизельное топливо в мире вызван по преимуществу конфликтом на Украине, а не Ираном, указал президент США Дональд Трамп в Truth Social 14 сентября 2026 года, в понедельник.
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