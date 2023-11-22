Государству нечего предложить своим людям, кроме песни Шамана – депутат Госдумы

Опять проклюнулся Делягин. Уже давно сделан вывод: чем стабильнее живет общество, тем меньше рождается детей. Где выше всего рождаемость? В бедных странах.

swetlana werwein

Делягин сам родил кого? В Китае просто не рожают дегенераты-алкаши. А нашим заняться больше ж нечем, работать их не принуждает, пособия дают на детей. Которые они с радостью пропивают. Вот о чем Делягину говорить надо лучше.