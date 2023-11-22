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Свежие комментарии

  • swetlana werwein
    Делягин сам родил кого? В Китае просто не рожают дегенераты-алкаши. А нашим заняться больше ж нечем, работать их не п...Государству нечег...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Все верно!!!Государству нечег...
  • Тамара Фролова
    Опять проклюнулся Делягин. Уже давно сделан вывод: чем стабильнее живет общество, тем меньше рождается детей. Где выш...Государству нечег...

Государству нечего предложить своим людям, кроме песни Шамана – депутат Госдумы

Государству нечего предложить своим людям, кроме песни Шамана – депутат Госдумы

Рождение ребёнка является «билетом в бедность», рождение второго малыша - «билет в один конец - в нищету», - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, об этом пишут «Аргументы недели».

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Комментарии
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Тамара Фролова
Опять проклюнулся Делягин. Уже давно сделан вывод: чем стабильнее живет общество, тем меньше рождается детей. Где выше всего рождаемость? В бедных странах.
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16 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Все верно!!!
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10 час.
swetlana werwein
Делягин сам родил кого? В Китае просто не рожают дегенераты-алкаши. А нашим заняться больше ж нечем, работать их не принуждает, пособия дают на детей. Которые они с радостью пропивают. Вот о чем Делягину говорить надо лучше.
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5 час.

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