Рождение ребёнка является «билетом в бедность», рождение второго малыша - «билет в один конец - в нищету», - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, об этом пишут «Аргументы недели».
Государству нечего предложить своим людям, кроме песни Шамана – депутат Госдумы
Комментарии
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Тамара Фролова
Опять проклюнулся Делягин. Уже давно сделан вывод: чем стабильнее живет общество, тем меньше рождается детей. Где выше всего рождаемость? В бедных странах.
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16 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Все верно!!!
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10 час.
swetlana werwein
Делягин сам родил кого? В Китае просто не рожают дегенераты-алкаши. А нашим заняться больше ж нечем, работать их не принуждает, пособия дают на детей. Которые они с радостью пропивают. Вот о чем Делягину говорить надо лучше.
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5 час.
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