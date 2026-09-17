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ВС РФ освободили село Малая Волчья внутри волчанского котла под Харьковом

ВС РФ освободили село Малая Волчья внутри волчанского котла под Харьковом

Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», в ходе уверенного наступления вытеснили украинских пограничников 15-го пограничного отряда ГПСУ из населённого пункта Малая Волчья, который находится в Волчанском районе Харь.

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