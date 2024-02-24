Пушков: удары ВСУ по России с помощью F-16 приведут к столкновению с НАТО

Вероятность прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией возрастает. Как рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, риск возрастет, если Вооруженные силы Украины используют переданные им американские истребители F-16 для ударов по российским территориям.