Эксперт Софронов: Германия не может выйти из полосы кризисов

ФРГ не может выйти из череды кризисов, которые подрывают популярность правящей коалиции. Так научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов объяснил поражение ХДС на региональных выборах.
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