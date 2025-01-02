Недооценка противника ещё более тяжкий грех, чем его переоценка

Цитата дня.Я уже писал, что недооценка противника это ещё более тяжкий грех, чем его переоценка.При всех проблемах у ВСУк хватает и техники, чтобы ходить в атаку, и снарядов, чтобы бить по нашим позициям, и дронов, чтобы сдерживать наше наступление на фронте, и чтобы долетать довольно далеко вглубь нашей территории.
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